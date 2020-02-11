Синоптики рассказали об оттепели и дожде в среду

Уже во вторник жители Приморья почувствовали наступление потепление – завтра, по словам синоптиков, и вовсе начнется короткая – двухдневная, но весна, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в «Примпогоде», во вторник сохранится облачная и довольно пасмурная погода. При этом довольно теплая – температура в приморской столице не опустится ниже -3 градусов до ночи.

Однако, в ближайшее время давление упадет и на край надвинется циклон. Он принесет с собой дождь.

В Приморье будет все теплее – во Владивостоке «плюсовая» температура возможна даже ночью – от +2 до -8 градусов.

На юге края в среду возможны аномалии – до +9 градусов, на севере – нулевые показатели.

В среду ночью и утром на дороге возможна скользкая пленка из льда, небольшой дождь и местами туман. Водителей просят строже соблюдать правила дорожного движения, скорость, дистанцию и неукоснительно следовать рекомендательным знакам на дороге.