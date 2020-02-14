Синоптики рассказали об ожидаемой погоде в марте

Гидрометцентр поделился своими прогнозами о том, каким будет в России предстоящий март, сообщает DEITA.RU.

По оценкам метеорологов, европейскую часть страны ожидает погода в пределах климатической нормы. Чуть теплее, чем обычно будет в Сибири и на Урале.

Дальневосточники могут ожидать повышение нормального уровня температуры примерно на один градус. В Москве ожидаются небольшие заморозки в ночное время.

В целом специалисты прогнозируют обычную мартовскую погоду, характерную для нашей страны.