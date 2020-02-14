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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали об ожидаемой погоде в марте

осень, весна, природа, море

Стало известно, что ожидать от природы

Гидрометцентр поделился своими прогнозами о том, каким будет в России предстоящий март, сообщает DEITA.RU.

По оценкам метеорологов, европейскую часть страны ожидает погода в пределах климатической нормы. Чуть теплее, чем обычно будет в Сибири и на Урале.

Дальневосточники могут ожидать повышение нормального уровня температуры примерно на один градус. В Москве ожидаются небольшие заморозки в ночное время.

В целом специалисты прогнозируют обычную мартовскую погоду, характерную для нашей страны.

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