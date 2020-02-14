Синоптики рассказали об ожидаемой погоде в марте

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Стало известно, что ожидать от природы
Гидрометцентр поделился своими прогнозами о том, каким будет в России предстоящий март, сообщает DEITA.RU.
По оценкам метеорологов, европейскую часть страны ожидает погода в пределах климатической нормы. Чуть теплее, чем обычно будет в Сибири и на Урале.
Дальневосточники могут ожидать повышение нормального уровня температуры примерно на один градус. В Москве ожидаются небольшие заморозки в ночное время.
В целом специалисты прогнозируют обычную мартовскую погоду, характерную для нашей страны.
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