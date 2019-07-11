Какой будет погода сегодня, одиннадцатого июля, брать ли зонт и какую температуру ожидать в краевой столице и на побережье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Что касается Владивостока – после ночной мороси и тумана утро кардинально не изменится. Мелкая морось так и останется с горожанами, туман кое-где – тоже. Тридцатиградусной жары не ожидается: как передают специалисты, сегодня воздух прогреется до семнадцати – девятнадцати градусов тепла в светлое время суток, не более того. Ветер – юго-восточный, до четырнадцати метров в секунду.

На территории Приморского края днем в некоторых районах также ожидаются дожди, хотя ночью осадков практически не было. Днем станет жарко: до двадцати пяти – тридцати градусов, на побережьях еще – пятнадцать – двадцать. Дополняется картина порывами южного ветра до одиннадцати метров в секунду.

Анастасия Туркова