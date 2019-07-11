Примгидромет дал подробный прогноз погоды на пятницу, сообщает DEITA.RU.



Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в Приморье в последний рабочий день. Вся информация размещена на портале «Примпогода».

Сообщается, что в ближайшие сутки над акваторией Японского моря пройдет циклон. Ожидается, что он пройдет в северо-восточном направлении за 300-400 км от Приморья.

Именно этот циклон окажет влияние на погоду в крае в ближайшие сутки. Синоптики уверены: сильных дождей не предвидится. В основном на территории Приморья пройдут небольшие и умеренные осадки. Ливни могут быть только на юго-востоке и востоке края.

Что касается температуры, то она не будет сильно отличаться от сегодняшней: +20-+27 градусов.

Елена Миронова