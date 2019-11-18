Синоптики рассказали, в каких регионах ожидают аномальные холода

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается «ледяной апокалипсис»: аномальные холода и обильные снегопады. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, по словам главного специалиста лаборатории Росгидрометцентра Людмилы Паршиной, аномально холодная погода на этой неделе затронет большую часть России – Дальневосточный регион, Урал, Сибирь и Центральную часть страны.

Продолжение «снежной» недели точно ожидает Архангельскую область. Примерно со второй половины недели температура воздуха окажется на семь градусов ниже нормы – ночью достигнет показателей от минус шестнадцати до минут двадцати одного градуса, днем – от шести до двадцати одного градуса ниже нуля. Аналогичная погодная картина ожидается в Республике Коми.

Жителям Урала тоже следует подготовиться к необычным для текущего времени года погодным условиям. В ближайшие время температура воздуха в Башкортостане, Свердловске и Перми ожидается резкое снижение температур на пять-семь градусов - дневные температуры опустятся максимум до одиннадцати градусов ниже нуля. А уже в середине недели термометры редко «упадут» на двенадцать градусов ниже нормы - от минус двадцати четырех до минут двадцати девяти градусов ниже нуля ночь, и до минус двадцати одного градуса днем.

В южной части Сибири идет сильный снег, который местами продолжится до конца недели. В Западной Сибири – Новосибирск, Кемерово, Томск – немного потеплеет, а во вторник ожидается похолодание до двадцати двух градусов холода ночью и до минус шестнадцати градусов днем. С двадцатых числе ноября ожидается повсеместное похолодание на пять градусов.

Жителям Красноярского края и Иркутской области следует быть готовым к сохранению аномальных морозов до тридцати-сорока градусов ниже нуля ночью. Общая температура воздуха окажется ниже нормы на восемь-десять градусов.

Дальневосточный регион продолжит бороться с обильными снегопадами. В частности, Амурская область, Приморский и Хабаровский края. Ближе к середине недели синоптики обещают временное потепление, а ближе к концу рабочей недели – похолодание до минус двадцати градусов ночью и десяти градусов ниже нуля днем.

В Москве в середине недели также ожидается похолодание. Ближе к четвергу температура воздуха ночью опустится до восьми градусов ниже нуля.

Екатерина Цой