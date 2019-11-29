Синоптики рассказали, выпадет ли снег в выходные

В четверг и пятницу в Приморье была морозная, но ясная и сухая погода. На севере края температура опускалась до -23 градусов в горных районах, на юге – до -3.

Синоптики отмечают, что гребень антициклона постепенно смещается в сторону Китая. Так, уже в субботу атмосферное давление над краем начнет снижаться. Во второй половине дня будет облачно, в отдельных местах возможен небольшой снег.

Также снегопад пройдет над краем в ночь с субботы на воскресенье. Будет облачно, но ожидается небольшое потепление. Атмосферное давление над краем начнет расти, снег прекратиться – небольшие осадки возможны только в северных локациях.

Помимо этого, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Особенно опасны будут они для водителей и пешеходов с утра воскресенья.

Александра Маслова