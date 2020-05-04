Синоптики сделали прогноз: в ожидании циклона

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дождь, ливень

В понедельник на всей территории Приморья ожидаются дожди – от небольших и коротких моросящих, до настоящих ливней в отдельных районах региона, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснил руководитель Примгидромета Борис Кубай, дожди сейчас просто необходимы краю – ведь с 1 по 3 мая в нескольких районах был объявлен 4 – высокий – класс пожароопасности. Ливни, в свою очередь, смогут существенно снизить вероятность возникновения крупных возгораний.

Напомним, в течение всех майских праздников ожидаются сильные перепады погоды – от теплых и солнечных дней, до холодных и очень ветреных.

Александра Маслова

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