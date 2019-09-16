Синоптики сделали заявление о снеге в Приморье

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снег

На севере Приморья выпадет снег уже вечером в среду, 18 сентября, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал Примгидромет.

По имеющимся данным, вечером во вторник, 17 сентября, погода в регионе испортится. В ночь на среду начнутся небольшие, местами даже умеренные дожди. В среду, 18 сентября, также пройдут осадки, и вот ближе к ночи погода на севере окончательно испортится. В ночь на четверг, а также утром возможен дождь со снегом. Вероятность осадков составляет 60 процентов.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром, до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного до шести градусов выше нуля, в горных районах до минус пяти. На южном побережье воздух выхолодится до плюс 11.

Стоит отметить, что днем в четверг, 19 сентября, тепло и комфортно — 13–18 градусов выше нуля, на северо-востоке — от семи до 12.

Что касается погоды в дальневосточной столице, то здесь тепло и комфортно. На небе, что называется, ни облачка. Средняя температура до четверга включительно — от 15 до 17 градусов. Однако ожидается сильный ветер, до 21-го метра в секунду.

Екатерина Брязгунова

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