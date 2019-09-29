Синоптики сказали, когда в Приморье выпадет снег

В горных районах Приморья в первую неделю октября ожидается снег, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали местные синоптики.

Несмотря на такой, мягко сказать, нерадостный прогноз, на большей части территории Приморья погода останется хорошей. Продолжится так называемое бабье лето. В некоторых районах региона похолодает до трех градусов тепла, а южном побережье, по-прежнему, тепло — 17 градусов выше нуля. В самые жаркие дни воздух прогреется до 28 градусов.

В середине недели погода изменится — похолодает, резко и неожиданно. К Приморскому краю подойдет атмосферный фронт, который принесет сильные дожди. В основном осадки ожидаются на севере. Помимо холодных дней, в регионе усилится ветер.

Отмечается, что в горных районах вместо дождя может пройти снег и даже образуются небольшие сугробы, которые в последствии растают.

Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке первая половина недели будет теплой, в четверг похолодает и усилится ветер. В конце недели пройдут сильные дожди.

Екатерина Брязгунова