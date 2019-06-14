Дожди облюбовали Приморский край, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

Четырнадцатого июня с ночи ко дню переходит облачная погода. Периодически случаются несильные дожди, в некоторых районах усиливающиеся до ливней. Южный ветер к утру ослабеет, но будет крепчать при грозе. Воздух, остывший ночью до восьми градусов, днем снова прогреется до двадцати пяти.

В краевой столице туман с моросью, несильный дождь к вечеру. Ветер поднимется до одиннадцати метров в секунду. Днем прохладно: не больше тринадцати градусов.

Уссурийск: похожий прогноз с отличием в одной детали днем до двадцати одного градуса тепла.

В Находке дождь, туман и умеренный ветер, днем потеплеет до восемнадцати градусов.

Анастасия Туркова

