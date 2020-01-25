Синоптики сказали, чего ждать от погоды на выходных приморцам

В некоторых районах прогнозируют морозы до -37 градусов, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды для Приморья на ближайшие выходные. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, синоптики обещают, что суббота и воскресенье пройдут в крае без осадков. Ночью будет -22…-29, а в горных районах температура опустится до -37 градусов. Днем в субботу будет морозно. В среднем ожидается до -13 градусов мороза, на юго-востоке края -1…-5.

Потепление ожидается в воскресенье: ядро антициклона ослабеет, и воздух потеплеет на несколько градусов по сравнению с субботой.

Во Владивостоке без осадков. Морозы будут усиливаться по ночам: до -16 градусов. В субботу будет сильный ветер, в воскресенье он стихнет, и в городе потеплеет.

Елена Миронова