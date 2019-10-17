Синоптики сказали, чего ждать от погоды

Холода начинают отступать от столицы, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики составили подробный прогноз погоды на четверг, 17 октября. Прогноз размещен на портале «Примпогода».

Холода, которые задержались над Приморьем, начинают отступать. Синоптики обещают: среднесуточные температуры в крае придут к климатической норме. До этого, напомним, они были ниже на 3 градуса.

В четверг днем будет до +16 градусов – на 2-4 градуса теплее, чем в среду. А вот ночь будет холоднее, чем в среду.

Во Владивостоке сегодня будет переменная облачность. Днем до +14, без осадков.

Елена Миронова