Днем в выходные будет не просто тепло, а очень жарко: от 26 до 34-х градусов выше нуля. Спастись от аномальных температур можно будет на побережье — здесь прохладнее 16–23 градуса выше нуля. Ночью тепла ждать не приходится, от 9 до 16 градусов со знаком плюс, а в горных районах — от трех до восьми градусов.

Во Владивостоке погода на выходных будут отличаться. Суббота сохранится относительно теплой и без осадков. Воздух прогреется от 12 до 14 градусов выше нуля. Воскресенье испортит густой туман и возможная морось. Станет прохладнее на два – четыре градуса.

В недели погода в Приморье вновь испортится, к региону подойдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Станет холодно и ветрено.

Екатерина Брязгунова