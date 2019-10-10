Новости
Синоптики предупредили о резком похолодании
10 Октябрь 2019, 09:15
Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник
10 Октябрь 2019, 08:45
Бороться с коррупцией в Приморье будут сувенирами за миллион
10 Октябрь 2019, 08:15
Синоптики сказали, что будет с погодой в ближайшие сутки
10 Октябрь 2019, 07:45
Авария со зданием ФСБ произошла в столице
10 Октябрь 2019, 07:15
Воду дадут сегодня по этим адресам
10 Октябрь 2019, 06:30
Свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса
10 Октябрь 2019, 05:45
Блогеры сравнили цены на продукты в России и Украине
10 Октябрь 2019, 05:00
Синоптики сказали, что будет с погодой в ближайшие сутки
Погодная обстановка снова изменится, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 10 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
По данным источника, днем в Приморье придет теплый сектор антициклона. Температура воздуха покажет настоящие летние значения: до +26 градусов.
Во Владивостоке сегодня без осадков. Температура воздуха от +13 до +20.
Елена Миронова
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