Синоптики сказали, что будет с погодой в ближайшие сутки

Погодная обстановка снова изменится, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 10 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

По данным источника, днем в Приморье придет теплый сектор антициклона. Температура воздуха покажет настоящие летние значения: до +26 градусов.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Температура воздуха от +13 до +20.

Елена Миронова