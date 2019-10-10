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Новости

Синоптики предупредили о резком похолодании

10 Октябрь 2019, 09:15

Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник

10 Октябрь 2019, 08:45

Бороться с коррупцией в Приморье будут сувенирами за миллион

10 Октябрь 2019, 08:15

Синоптики сказали, что будет с погодой в ближайшие сутки

10 Октябрь 2019, 07:45

Авария со зданием ФСБ произошла в столице

10 Октябрь 2019, 07:15

Воду дадут сегодня по этим адресам

10 Октябрь 2019, 06:30

Свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса

10 Октябрь 2019, 05:45

Блогеры сравнили цены на продукты в России и Украине

10 Октябрь 2019, 05:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики сказали, что будет с погодой в ближайшие сутки

мост погода

Погодная обстановка снова изменится, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 10 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

По данным источника, днем в Приморье придет теплый сектор антициклона. Температура воздуха покажет настоящие летние значения: до +26 градусов.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Температура воздуха от +13 до +20.

Елена Миронова

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