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Синоптики сказали, что произойдет после тайфуна
24 Сентябрь 2019, 17:00
Угрозы о сильных осадках и потопах не сбылись, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета уточнили прогноз погоды на будущие сутки в Приморье. Как сообщается на портале «Примпогода», в понедельник днем угроза удара тайфуна Тапа по региону миновала - тайфун превратился в обычный циклон.
В ближайшие сутки на регион сместится ядро антициклона. Это означает, что в Приморье не ожидаются осадки. При этом, передают синоптики, не будет и облаков. Из-за этого ночные температуры будут опускаться, однако днем температура будет высокой. Ночью в крае от +1...+7 °С. В горных районах столбик термометра опустится до -5 °С. На юге ночью будет теплее: до +...+12 °С.
Днем в крае в среднем ожидается теплая погода: до +23 °C. Во Владивостоке ночью +9...+11 °С, днем до +20 градусов.
Елена Миронова