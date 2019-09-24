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Синоптики сказали, что произойдет после тайфуна

24 Сентябрь 2019, 17:00

Море, закат, скала, горизонт

Угрозы о сильных осадках и потопах не сбылись, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета уточнили прогноз погоды на будущие сутки в Приморье. Как сообщается на портале «Примпогода», в понедельник днем угроза удара тайфуна Тапа по региону миновала - тайфун превратился в обычный циклон.

В ближайшие сутки на регион сместится ядро антициклона. Это означает, что в Приморье не ожидаются осадки. При этом, передают синоптики, не будет и облаков. Из-за этого ночные температуры будут опускаться, однако днем температура будет высокой. Ночью в крае от +1...+7 °С. В горных районах столбик термометра опустится до -5 °С. На юге ночью будет теплее: до +...+12 °С.

Днем в крае в среднем ожидается теплая погода: до +23 °C. Во Владивостоке ночью +9...+11 °С, днем до +20 градусов.

Елена Миронова

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