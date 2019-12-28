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Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь
Прогулки на площади будут не комфортными, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на вторник, 31 декабря во Владивостоке. Данные о погоде в Новый год опубликованы на портале «Примпогода».
Так, весь день 31 декабря будет морозным и ветреным. Ожидается до -16 градусов днем. Ветер будет с порывами до 27 м/с – на сайте указано, что это очень сильный ветер.
В праздничную ночь на 1 января будет ветрено и морозно – до -18 градусов. Для прогулок по улицам лучше хорошо утеплиться.
Елена Миронова
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