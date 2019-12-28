Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь

Прогулки на площади будут не комфортными, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на вторник, 31 декабря во Владивостоке. Данные о погоде в Новый год опубликованы на портале «Примпогода».

Так, весь день 31 декабря будет морозным и ветреным. Ожидается до -16 градусов днем. Ветер будет с порывами до 27 м/с – на сайте указано, что это очень сильный ветер.

В праздничную ночь на 1 января будет ветрено и морозно – до -18 градусов. Для прогулок по улицам лучше хорошо утеплиться.

Елена Миронова