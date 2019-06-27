Дожди надолго обосновались в Приморье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Солнце скрывается за облаками, и с ночи в утро по территории края моросят небольшие дожди. Туманно. В северных районах края – ливни.

Похолодало: ночью воздух остыл до двенадцати градусов, кое-где до семнадцати. Днем снова будет душно и жарко: температура подскочит до отметки в тридцать градусов. На побережье - не выше двадцати.

Усилится с ночи ветер: восьми – тринадцати градусов достигнут его порывы на территории края.

В краевой столице - морось, кое-где - туманно. Температура воздуха ночью - тринадцать - пятнадцать градусов, и не больше пятнадцати - семнадцати градусов днем. В пригороде она выше: до двадцати одного градуса тепла днем.

Анастасия Туркова