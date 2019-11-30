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Синоптики сказали, к чему готовиться в субботу

снег

Прогноз погоды на последний день осени уже опубликован, сообщает DEITA.RU.

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу, 30 ноября. Прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Так, раннее утро субботы ожидается морозным. Ближе к обеду к региону подойдет циклон из Китая – он принесет потепление и понижение атмосферного давления. В крае будет от -3 до -8 градусов. На юге потеплеет до 0 градусов.

В ночь на воскресенье может начаться снегопад. Температуры опустятся от -2 до -12.

Во Владивостоке в субботу днем без осадков. Снегопад может начаться только вечером. Днем температура будет около 0 градусов.

Елена Миронова

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