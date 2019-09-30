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Синоптики сказали, как тайфун повлияет на погоду
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Всего за день тропическая депрессия усилилась до категории
тайфуна, сообщает DEITA.RU.
Синоптики уточнили прогноз прохождения тайфуна Митаг. Как сообщает портал «Примпогода», изначально Митаг был тропической депрессией. Она зародилась 28 сентября, но вскоре превратилась в тропический шторм, а уже через сутки доросла до тайфуна.
Изначально синоптики предполагали, что тайфун подойдет к Японии 1 октября, однако направление движения Митаг сместилось. Теперь с большой долей вероятности тайфун ударит по Тайваню, а затем подойдет к Шанхаю.
На осадки в Приморье тайфун не окажет никакого влияния. В регионе возможны осадки и сильный ветер.
Елена Миронова