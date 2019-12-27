Синоптики сказали, какой будет погода на новогодние каникулы

Уже можно выбирать дни для дальних поездок, сообщает DEITA.RU.



Прогноз погоды на все новогодние выходные во Владивостоке уже составлен синоптиками. Данные размещены на сайте Gismeteo.

Так, большинство выходных ожидаются солнечными. Снегопад за все 8 дней выходных будет только раз, 7 января.

Что касается температур, то в среднем во Владивостоке будет от -4 до -12 градусов. Самый холодный день – пятница, 6 января. Тогда ожидается похолодание до -9 градусов днем и -14 ночью. В тот же день ожидается сильный ветер – до 21 м/с.

Порывы ветра от 15 до 21 м/с будут портить каникулы 3 дни подряд – с 5 по 7 января.

Елена Миронова