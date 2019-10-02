Синоптики сказали, какой будет погода в начале октября

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Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы

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Deita TV

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мост погода

Доставать пальто еще рано, сообщает DEITA.RU.

Температура сентября в Приморьепобила все рекорды – говорится на сайте «Примпогода». В первый день октября во Владивостоке было 20-22 градуса.

2 октября погода не изменится: термометр покажет те же 20-22 градуса тепла. Утром возможна морось и туман, днем – переменная облачность.

Такой теплой погода будет до конца рабочей недели. Уже в пятницу ожидается резкое похолодание до 11-13 градусов.

Елена Миронова 

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