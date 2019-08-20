Источник изображения: DEITA.RU
С мороси начнется утро в краевой столице, с небольшого дождя в некоторых частях региона – утро всего края, сообщает DEITA.RU. Такую сводку передают для Приморья синоптики Примгидромета.
Краевой столице, в отличие от всей остальной территории края, удастся избежать тумана. Ветер везде юго-западный или южный, не быстрее двенадцати м/с.
Во Владивостоке тепло: до двадцати трех градусов.
В крае, скорее, жарко: до двадцати семи градусов.
Анастасия Туркова
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