Сильный дождь с грозой в дальневосточной столице ожидается в 19 часов в пятницу, 20 июня, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать по прогнозу, который предлагает сервис Gismeteo.

С 13 часов возможен небольшой дождь, сопровождающийся грозой. Максимальное количество осадков — 0,2–0,8 миллиметров. С 19 часов ситуация в корне изменится. Начнется сильный дождь с грозою, который с 22-х часов перейдет просто в непрекращающийся ливень, который, предварительно, закончится около полуночи.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами, градом и сильным ветром. Ожидается поднятие воды в водоемах до двух метров в девяти районах региона.

Екатерина Брязгунова