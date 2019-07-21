Наибольшее количество осадков во Владивостоке ожидается с 16 до 19 часов по местному времени в воскресенье, 21 июля, а также с 7 до 10 часов утра в понедельник, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозу, который опубликовал Gismeteo, ухудшение погоды в столице Дальнего Востока начнется около 10 утра 21 июля. После чего, сильный ветер до 15 метров в секунду нагонит не только облака, но и дождь. К 13 часам небо полностью заволочет тучами, начнется дождь, с 16 часов сильный.

В общей сложности за ближайшие сутки во Владивостоке выпадет 45,5 миллиметра осадков в виде дождей, что составит треть месячной нормы. Непогода будет сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду.

Видимость в утренние часы составит всего лишь 400 метров.

Напомним, в Приморье на ближайшие 36 часов объявлен оранжевый уровень опасности погоды. Это говорит о том, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий с нанесением материального ущерба.

Екатерина Брязгунова