В пятницу, 14 июня, и в предстоящую субботу Приморский край находится под влиянием атмосферных фронтов. Проще говоря, ожидать прекращение дождей не приходится. Местами пройдут сильные дожди, в некоторых районах пройдут грозы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, в воскресенье, 16 июня, погода в Приморье наладится. И хотя на большей части региона осадки прекратятся, в некоторых районах сохранятся кратковременные дожди.

На побережье ожидается усиление ветра. Воздух в выходной прогреется до 23 градусов, ночью немного прохладнее — от 7 до 14 градусов выше нуля.

В дальневосточной столице в пятницу и субботу дождливо, в воскресенье прояснится, между кучевыми облаками пробьется луч солнца. Температура воздуха — 17–20 градусов.

Стоит отметить, что, по данным Gismeteo, дождь во Владивостоке закончится только в воскресенье, 16 июня, около 10 часов утра. После чего сразу поднимется сильный ветер до 18 метров в секунду, который, по всей видимости, и разгонит тучи.

Следующая неделя ожидается хорошая погода, небольшие дожди возможны во вторник и субботу. В остальные дни тепло и солнечно.

Екатерина Брязгунова