Новости
Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина
9 Октябрь 2019, 08:45
ГИБДД исполнило волю Путина: тайная информация доступна каждому
9 Октябрь 2019, 08:15
Путин вызвал на ковер губернаторов
9 Октябрь 2019, 07:45
Синоптики сказали, когда в столице потеплеет
9 Октябрь 2019, 07:15
Холодной воды в столице не будет сутки
9 Октябрь 2019, 06:30
Кремль прокомментировал отставки губернаторов
9 Октябрь 2019, 05:45
Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время
9 Октябрь 2019, 05:00
Темпы продажи жилья упали
9 Октябрь 2019, 04:35
Синоптики сказали, когда в столице потеплеет
Бабье лето вернется уже скоро, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета обнадежили приморцев: тепло еще вернется в регион. Такое сообщение опубликовано на портале «Примпогода».
По данным синоптиков, холода должны уйти из региона уже сегодня, в среду. В этот день во Владивостоке будет до +17 градусов, солнечно с переменной облачностью. При этом порывы ветра достигнут 14 м/с.
Солнечно и ветренно во Владивостоке будет до конца недели. Градусник будет показывать от +11градусов до +17 днем. По ночам максимальная температура составит +13 градусов.
Елена Миронова
Читайте также:
Всю правду о Медведеве выдал его приближенный
Массовый митинг прошел в Приморье
Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...