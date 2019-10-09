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Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина

9 Октябрь 2019, 08:45

ГИБДД исполнило волю Путина: тайная информация доступна каждому

9 Октябрь 2019, 08:15

Путин вызвал на ковер губернаторов

9 Октябрь 2019, 07:45

Синоптики сказали, когда в столице потеплеет

9 Октябрь 2019, 07:15

Холодной воды в столице не будет сутки

9 Октябрь 2019, 06:30

Кремль прокомментировал отставки губернаторов

9 Октябрь 2019, 05:45

Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время

9 Октябрь 2019, 05:00

Темпы продажи жилья упали

9 Октябрь 2019, 04:35

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики сказали, когда в столице потеплеет

Арбат, солнце, лето, люди

Бабье лето вернется уже скоро, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета обнадежили приморцев: тепло еще вернется в регион. Такое сообщение опубликовано на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, холода должны уйти из региона уже сегодня, в среду. В этот день во Владивостоке будет до +17 градусов, солнечно с переменной облачностью. При этом порывы ветра достигнут 14 м/с.

Солнечно и ветренно во Владивостоке будет до конца недели. Градусник будет показывать от +11градусов до +17 днем. По ночам максимальная температура составит +13 градусов.

Елена Миронова

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