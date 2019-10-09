Синоптики сказали, когда в столице потеплеет

Бабье лето вернется уже скоро, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета обнадежили приморцев: тепло еще вернется в регион. Такое сообщение опубликовано на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, холода должны уйти из региона уже сегодня, в среду. В этот день во Владивостоке будет до +17 градусов, солнечно с переменной облачностью. При этом порывы ветра достигнут 14 м/с.

Солнечно и ветренно во Владивостоке будет до конца недели. Градусник будет показывать от +11градусов до +17 днем. По ночам максимальная температура составит +13 градусов.

Елена Миронова