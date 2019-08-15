Стала известна наиболее вероятная траектория его прохождения, сообщает DEITA.RU.

Примгидромет обнадёжил жителей Приморья новостью о том, что тайфун "Кроса" пройдёт по наиболее благоприятной траектории для региона.

Вихрь направляется к острову Хоккайдо, поэтому, по данным специалистов, в крае можно ожидать гораздо меньших осадков, чем если бы тайфун приблизился к нам плотнее.

Вместе с тем, влияние "Кросы" все же скажется на погоде в Приморье. Утром тайфун уже обрушился на Японию в районе островов Сикоку и Кюсю.

Хорошей новостью является и то, что стихия уже прошла стадию своего максимального развития и немного ослабла. К концу текущего дня он выйдет в Японское море и далее будет смещаться на северо-восток.

Дождь, начавшийся во Владивостоке в середине дня, будет усиливаться. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21…+23 °C.

Дмитрий Шевченко