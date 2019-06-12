Источник изображения: Сергей Трэйне
В праздничный день гражданам, проживающим в Приморском крае, выдастся не самая солнечная погода, сообщает DEITA.RU.
Как бы ни хотелось, никуда не исчезнет облачность: она будет появляться и периодически приносить с собой дождь. Порой и грозы в некоторых районах края.
И ночью с одиннадцатого июня на двенадцатое, и днем условия сильно меняться не будут. Ветер не усилится выше одиннадцати метров в секунду напротив, будет стихать периодически до шести.
Температура ночного воздуха от семи до двенадцати градусов. В светлое же время суток можно ожидать настоящую жару: двадцать семь градусов.
Анастасия Туркова
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