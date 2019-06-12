В праздничный день гражданам, проживающим в Приморском крае, выдастся не самая солнечная погода, сообщает DEITA.RU.



Как бы ни хотелось, никуда не исчезнет облачность: она будет появляться и периодически приносить с собой дождь. Порой и грозы в некоторых районах края.



И ночью с одиннадцатого июня на двенадцатое, и днем условия сильно меняться не будут. Ветер не усилится выше одиннадцати метров в секунду напротив, будет стихать периодически до шести.



Температура ночного воздуха от семи до двенадцати градусов. В светлое же время суток можно ожидать настоящую жару: двадцать семь градусов.



Анастасия Туркова

