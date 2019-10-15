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Синоптики сообщили хорошие новости
Вот какой погоды стоит ожидать в регионе, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на сегодня, 15 октября. Прогноз размещен на портале «Примпогода».
Многих жителей Приморья напугал прошедший в понедельник снегопад, однако синоптики уверяют – в ближайшее время повторения не ожидается. Во вторник без осадков, температура ночью будет снижаться.
Так, ночью в среднем по краю от -2 до -9 градусов, в горных районах до -13. А вот в южных районах края значительно теплее: ожидается до +5 градусов ночью.
Днем средние температуры начнут повышаться. Ожидается, что будет теплее, чем сегодня на 3-5 градусов. Во Владивостоке без осадков, ночью около 0 градусов.
Елена Миронова