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Синоптики сообщили хорошие новости

маяк, море, владивосток, закат

Вот какой погоды стоит ожидать в регионе, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на сегодня, 15 октября. Прогноз размещен на портале «Примпогода».

Многих жителей Приморья напугал прошедший в понедельник снегопад, однако синоптики уверяют – в ближайшее время повторения не ожидается. Во вторник без осадков, температура ночью будет снижаться.

Так, ночью в среднем по краю от -2 до -9 градусов, в горных районах до -13. А вот в южных районах края значительно теплее: ожидается до +5 градусов ночью.

Днем средние температуры начнут повышаться. Ожидается, что будет теплее, чем сегодня на 3-5 градусов. Во Владивостоке без осадков, ночью около 0 градусов.

Елена Миронова

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