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Синоптики уточнили данные по непогоде
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26 Октябрь 2019, 01:15
Синоптики уточнили данные по непогоде
Вот что будет с погодой в субботу, сообщает DEITA.RU.
Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу, 26 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Сообщается, что сильный ливень с грозой, который начался вечером в пятницу, закончится утром. Температура воздуха утром от +2 до +8. Днем прогреется до +5 - +14 градусов. Однако ветер усилится – погода будет некомфортной для прогулок.
Во Владивостоке облачно, днем без дождей. В городе будет холодно и ветренно. Воздух не прогреется сильнее +11 градусов.
Елена Миронова
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