Синоптики уточнили данные по непогоде

Вот что будет с погодой в субботу, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу, 26 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Сообщается, что сильный ливень с грозой, который начался вечером в пятницу, закончится утром. Температура воздуха утром от +2 до +8. Днем прогреется до +5 - +14 градусов. Однако ветер усилится – погода будет некомфортной для прогулок.

Во Владивостоке облачно, днем без дождей. В городе будет холодно и ветренно. Воздух не прогреется сильнее +11 градусов.

Елена Миронова