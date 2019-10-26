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Новости

Синоптики уточнили данные по непогоде

26 Октябрь 2019, 06:30

Власти озвучили параметры новой пенсионной системы

26 Октябрь 2019, 05:45

Кремль объяснил, зачем списал миллиардные долги Африке

26 Октябрь 2019, 05:00

Водителей ждёт новое наказание от ГИБДД

26 Октябрь 2019, 04:15

ГИБДД предупредили о скором «дне жестянщика»

26 Октябрь 2019, 03:30

Россияне стали больше тратить на штрафы ГИБДД

26 Октябрь 2019, 02:45

Онищенко нашел причину загадочного смертельного заболевания

26 Октябрь 2019, 02:00

МЧС передали срочное предупреждение для жителей Приморья

26 Октябрь 2019, 01:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики уточнили данные по непогоде

дождь, мост, погода

Вот что будет с погодой в субботу, сообщает DEITA.RU.

Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу, 26 октября. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Сообщается, что сильный ливень с грозой, который начался вечером в пятницу, закончится утром. Температура воздуха утром от +2 до +8. Днем прогреется до +5 - +14 градусов. Однако ветер усилится – погода будет некомфортной для прогулок.

Во Владивостоке облачно, днем без дождей. В городе будет холодно и ветренно. Воздух не прогреется сильнее +11 градусов.

Елена Миронова

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