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Синоптики уточнили прогноз на понедельник
Ни во Владивостоке, ни в Приморском крае в целом, в понедельник 27 января осадков не ожидается, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.
Как отмечают приморские синоптики, днем 27 января в Приморском крае осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от -2 до 3°С , а на севере края до -10°C.
Во Владивостоке днем 27 января осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от -1 до 1°С
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