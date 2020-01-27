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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики уточнили прогноз на понедельник

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Ни во Владивостоке, ни в Приморском крае в целом, в понедельник 27 января осадков не ожидается, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 27 января в Приморском крае осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от  -2 до 3°С , а на севере края до -10°C.

Во Владивостоке днем 27 января осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от  -1 до 1°С

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