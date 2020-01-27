Синоптики уточнили прогноз на понедельник

Ни во Владивостоке, ни в Приморском крае в целом, в понедельник 27 января осадков не ожидается, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 27 января в Приморском крае осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от -2 до 3°С , а на севере края до -10°C.

Во Владивостоке днем 27 января осадков не ожидается. Ветер будет северный слабый до умеренного 3-8 м/с. Температура воздуха от -1 до 1°С