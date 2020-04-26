Новости
Синоптики уточнили прогноз на воскресенье
26 Апрель 2020, 08:07
Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
26 Апрель 2020, 07:17
Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт
26 Апрель 2020, 06:15
Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе
26 Апрель 2020, 05:19
Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса
26 Апрель 2020, 04:21
Минометную мину нашли во время планового осмотра магистрали
26 Апрель 2020, 03:11
Новую льготу для малого бизнеса утвердил Мишустин
26 Апрель 2020, 02:15
Губернатор похудел из-за коронавируса
26 Апрель 2020, 01:23
Синоптики уточнили прогноз на воскресенье
Небольшой дождь местами возможен в Приморье в воскресенье, 26 апреля, сообщает ИА DEITA.RU по данным Примгидромета.
Как отмечают приморские синоптики, днем в воскресенье на территории края местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха от 9 до 14°С, а в северных районах края от 4 до 8°C.
Во Владивостоке днем 26 апреля преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного 9 – 14 м/с. Температура воздуха днем во Владивостоке от 10 до 12°С.
Читайте также:
Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью
Собчак вступилась за бизнес крабового короля
Набиуллина дала совет владельцам банковских карт
Популярное
Loading...
Загрузка...