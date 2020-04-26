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Синоптики уточнили прогноз на воскресенье

снег

Небольшой дождь местами возможен в Приморье в воскресенье, 26 апреля, сообщает ИА DEITA.RU по данным Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики,  днем в воскресенье на территории края местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха от 9 до 14°С, а в северных районах края от  4 до 8°C.

Во Владивостоке днем 26 апреля преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного 9 – 14 м/с. Температура воздуха днем во Владивостоке от 10 до 12°С.

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