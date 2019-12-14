Синоптики уточнили прогноз по жестокому шторму в столице

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Предстоящие семь дней в Приморье будут морозными и бесснежными, передает DEITA.RU.
Если в начале недели в дальневосточной столице ожидаются теплые и комфортные деньки, то начиная со среды похолодает. Во вторник, 17 декабря, возможно резкое потепление до плюс трех. Однако уже на следующий день погодные условия ухудшатся и начнет постепенно холодать. Так, в ночные часы температура воздуха опустится до минус 12 градусов, а днем до семи-девяти мороза.
Ранее DEITA.RU писало о том, что в понедельник и вторник, 23 и 24 декабря, в дальневосточной столице ожидается усиление ветра до 29 метров в секунду и снегопад. Однако прогноз, который дает портал Gismeteo в субботу, 14 декабря, больше не дает реального ухудшения погода. Жестокий шторм обойдет Владивосток стороной.
Непогода все-таки даст о себе знать в среду, четверг и пятницу. С 25 по 27 декабря в столице Дальнего Востока ожидается ветер до 16 метров в секунду и снег. Днем будет тепло – около нуля градусов, а ночью морозно – минус 10.
Екатерина Брязгунова