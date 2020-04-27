Синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 27 апреля, погода в Приморье должна значительно улучшится – об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Как рассказали синоптики, понедельник станет первым днем, когда дожди, похолодание и промозглый ветер наконец покинут край – начнется постепенное потепление, а циклон, царивший в регионе всю неделю, постепенно уступит место теплым воздушным массам.

В отдельных частях края еще пройдут осадки – однако, будут незначительными и достаточно быстро закончатся.

Во Владивостоке будет солнечно, до 10 градусов тепла. Возможен небольшой, эпизодический дождь.

Напомним, всю прошедшую неделю на территории края было достаточно пасмурно, Приморье находилось во власти дождей и циклона.