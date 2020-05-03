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Синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

Небо луг вечер лето красивые облака

В регионе ожидается сильный циклон

4 мая, в понедельник, погода в Приморье резко изменится – практически на всей территории края пройдут дожди, в отдельных частях ожидаются сильные ливни, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, такой прогноз – скорее положителен для края. Сейчас во многих районах региона объявлен четвертый класс пожарной опасности – таким образом, мощный ливень может сильно поменять ситуацию и снизить опасность возгорания на территории края.

Сейчас во Владивостоке довольно облачно и прохладно – от 13 до 15 градусов и достаточно сильный ветер. К вечеру его порывы стихнут до умеренного.  

В течение всех майских праздников ожидаются сильные перепады погоды – от теплых и солнечных дней, до холодных и очень ветреных. 

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