Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

После непродолжительного потепления в Приморье снова начнется сильное похолодание, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз на выходные опубликован на портале «Примпогода».



По данным метеорологов, в субботу в крае резко похолодает: до -28 градусов на севере и -10 градусов в центральной части. При этом в регионе поднимется сильный ветер – во Владивостоке до 16 м/с днем и до 28 м/с ночью.

В воскресенье прогнозируют снегопад и усиление ветра. Снег должен закончиться к вечеру, зато метель и гололед будут мешать водителям еще долго.