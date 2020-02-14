Новости
Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью
14 Февраль 2020, 08:15
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14 Февраль 2020, 07:45
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Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики
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14 Февраль 2020, 03:30
Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью
Метель и штормовой ветер ожидаются в регионе
После непродолжительного
потепления в Приморье снова начнется сильное похолодание, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз на выходные
опубликован на портале «Примпогода».
По данным метеорологов, в субботу в крае резко похолодает: до -28 градусов на севере и -10 градусов в центральной части. При этом в регионе поднимется сильный ветер – во Владивостоке до 16 м/с днем и до 28 м/с ночью.
В воскресенье прогнозируют снегопад и усиление ветра. Снег должен закончиться к вечеру, зато метель и гололед будут мешать водителям еще долго.
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