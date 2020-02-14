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Новости

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

14 Февраль 2020, 08:15

УАЗ вытесняет «Тойоту» с Дальнего Востока

14 Февраль 2020, 07:45

Жители 9 домов останутся без воды в День всех влюбленных

14 Февраль 2020, 07:15

Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики

14 Февраль 2020, 06:30

Китайцы в шоке от бесстрашия русских перед коронавирусом

14 Февраль 2020, 05:45

В мире стало больше очень богатых людей

14 Февраль 2020, 05:00

Жителя Ленинградской области посадили за алименты

14 Февраль 2020, 04:15

Каждый водитель совершает эту ошибку при прогреве авто

14 Февраль 2020, 03:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

снег, метель

Метель и штормовой ветер ожидаются в регионе

После непродолжительного потепления в Приморье снова начнется сильное похолодание, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз на выходные опубликован на портале «Примпогода».

По данным метеорологов, в субботу в крае резко похолодает: до -28 градусов на севере и -10 градусов в центральной части. При этом в регионе поднимется сильный ветер – во Владивостоке до 16 м/с днем и до 28 м/с ночью.

В воскресенье прогнозируют снегопад и усиление ветра. Снег должен закончиться к вечеру, зато метель и гололед будут мешать водителям еще долго.

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Елена Миронова

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