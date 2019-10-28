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Синоптики выпустили предупреждение: погода резко испортится

гроза молния

В регионе ожидаются ливни и грозы, сообщает DEITA.RU.

Синоптики выпустили прогноз погоды на ближайшие сутки для Приморья. Информация размещена на портале «Примпогода».

По данным Примгидромета, в ближайшие часы погода в регионе вновь испортится. Это связано с тем, что на юг Хабаровского края придет циклон из Китая, а его антициклоны будут влиять на погоду в Приморье.

Так, ночью усилится ветер и начнутся дожди и грозы. На побережье порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Ночью температура будет в разных районах края от -2 до +10 градусов. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +8-+15 градусов.

Елена Миронова

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