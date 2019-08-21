Приморцам стоит готовиться к очередным дождям, сообщает DEITA.RU.



В среду, 21 августа, в Приморье снова ожидаются дожди. Такая информация опубликована на портале «Примпогода».

Как сообщили приморские синоптики, 21 августа к Приморскому краю подойдут новые атмосферные фронты. Это значит, в регионе снова пройдут дожди. Благодаря тому, что весь вторник погода была теплой и солнечной, континентальные районы края успели прогреться. В среду там будет до +28 градусов. На побережье прохладнее – до +21 градуса.

Также сообщается, что днем будет пасмурно. После обеда есть вероятность дождя.

Елена Миронова