Синоптики заявили о резком потеплении

В середине третьей недели октября в Приморском крае резко потеплеет. Температура воздуха значительно повысится, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали региональные синоптики.

Первые дни недели оказались не очень теплыми. В некоторых регионах Приморья даже выпал снег. Во Владивостоке, по словам местных жителей, в районе объездной он уже и не растает. В связи с этим специалисты рекомендуют автовладельцам съездить на шиномонтаж и переобуть своих «ласточек».

В предстоящие дни в Приморье осадков не ожидается. Ночные температуры значительно понизятся. Так, в большинстве районов температура будет варьироваться от плюс одного до минус шести градусов. В горных районах ожидается еще большее снижении температуры — до минус 12 градусов. На южном побережье по-прежнему тепло — ночные температуры до плюс семи.

Максимальные температуры, которые порадуют жителей Приморья, — от 12 до 19 градусов тепла.

Столичных жителей порадует отсутствие осадкой, а ближе к середине недели сила ветра ослабеют, а значит — потеплеет. В самые жаркие дни воздух прогреет до 15 градусов выше нуля.

Екатерина Брязгунова