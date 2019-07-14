14 Июль 2019, 10:30
Сирийские боевики атаковали россиян
Источник изображения: РИА ФАН
СМИ сообщают о подрыве самодельного взрывного устройства,
сообщает DEITA.RU.
В субботу, 13 июля, боевики в Сирии подорвали патруль российской военной полиции в сирийской провинции Дераа. По данным ТАСС, все обошлось: потерь среди людей и техники нет. Такое заявление сделал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
По словам Бакина, подрыв был дистанционным: взрывчатку заранее подложили на дорогу по пути следования патруля. По предварительным данным, диверсию совершили боевики из незаконных террористических группировок.
Елена Миронова
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