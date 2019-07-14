СМИ сообщают о подрыве самодельного взрывного устройства, сообщает DEITA.RU.



В субботу, 13 июля, боевики в Сирии подорвали патруль российской военной полиции в сирийской провинции Дераа. По данным ТАСС, все обошлось: потерь среди людей и техники нет. Такое заявление сделал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По словам Бакина, подрыв был дистанционным: взрывчатку заранее подложили на дорогу по пути следования патруля. По предварительным данным, диверсию совершили боевики из незаконных террористических группировок.

Елена Миронова