Сиротам начнут выдавать деньги на жилье

Премьер-министр дал соответствующее распоряжение, сообщает DEITA.RU.



Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев дал поручение – начать выдавать сиротам сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Сейчас выдача сертификатов на покупку жилья для детей-сирот не предусмотрена законодательством: квадратные метры выдают региональные власти. До конца марта Минпросвещения России должно внести поправки в соответствующие законы.

Отмечается, что сертификат можно будет использовать только по прямому назначению: обналичить его и получить деньги для других трат не получится.

Елена Миронова