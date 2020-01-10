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Сиротам начнут выдавать деньги на жилье
Премьер-министр дал соответствующее распоряжение, сообщает
DEITA.RU.
Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев дал поручение – начать выдавать сиротам сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Сейчас выдача сертификатов на покупку жилья для детей-сирот не предусмотрена законодательством: квадратные метры выдают региональные власти. До конца марта Минпросвещения России должно внести поправки в соответствующие законы.
Отмечается, что сертификат можно будет использовать только по прямому назначению: обналичить его и получить деньги для других трат не получится.
Елена Миронова