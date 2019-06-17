Государство хочет дать право выбора молодым людям, которым по закону положено своё жильё, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому сиротам, достигшим 23-летнего возраста могут дать возможность выбирать между выдачей квартиры от государства и денежной выплатой, которую они могут потратить на приобретение жилья самостоятельно.

Идея о появлении такой "вилки" родилась у парламентариев ввиду того, что зачастую 18-летние сироты, которым уже положено жильё не могут получить его в собственность и вынуждены проживать в квартирах на условиях найма в течение пяти лет. Получается, что в течение всего этого периода, молодые люди фактические не могут распоряжаться в полной мере своим жильём.

Однако, в это время у многих из них есть возможность выплачивать дополнительные деньги за жильё, которые они могли бы взять в ипотеку или с помощью материнского капитала.

В связи с этим саратовские законодатели предлагают дать сиротам, достигшим 23 лет право на однократное получение социальной выплаты вместо фактического обеспечения жилыми помещениями.

Ранее стало известно, что руководство нескольких российских регионов направило в Минтруд предложения о лишении некоторых категорий граждан денежных пособий.

Дмитрий Шевченко