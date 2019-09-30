Система быстрых платежей оказалась не безопасной

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Банковские карты

Первые пользователи бета-версии Системы быстрых платежей от Госбанка рассказали о подводных камнях инновационной программы, о которых вряд ли расскажут представители банков. Об этом сообщает DEITA.RU.

Изначально владельцы пластиковых карт очень обрадовались появлению СБП - даже тестовая версия позволяла переводить деньги без комиссии из одного банка в другой по одному лишь номеру телефона. Но на этом, судя по всему, положительные стороны Системы закончились.

Пользователей Системы возмутило, что при переводе денег через мобильный телефон высвечивается очень много информации о получателе: имя, отчество, первую букву фамилии, последние четыре цифры банковской карты и полный список всех кредитных организаций, в которые когда-либо обращался владелец мобильного номера.

Также тестировщикам приложения не понравилось, что при ошибочном переводе денежных средств на чужой счет вернуть деньги обратно себе без согласия получателя невозможно. Отметить операцию и получить деньги позже - тоже.

Еще одна негативная стороны - неизвестный лимит денежных операций у банков. У каждой кредитно-финансовой операции установлен свой порог, о котором клиенты узнаю исключительно по достижению его.

«У одних банков лимит равен ста пятидесяти тысячам рублей, а у других = шести тысячам», - негодуют пользователи.

Кстати, Госбанк отменит в следующем году комиссию за все доступные в СБП покупки для физических лиц т.к. рядовых россиян.

Екатерина Цой

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