Система электронный визы на Дальнем Востоке станет проще с февраля

Порядок посещения иностранными гражданами дальневосточных территорий по электронной визе упростился с 1 февраля, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», в Забайкалье на пропуске между Россией и Китаем система электронных виз еще больше упростится. Аналогичные изменения произойдут в Хабаровском крае и ЕАО.

Отметим, что более тысячи иностранцев уже попробовали новую услугу, которая работает в Чите с июля прошлого года – сейчас упрощенная система распространяется и на другие регионы.

Кроме того, список стран, граждане которых могут попасть на Дальний Восток по электронной визе, увеличился с 18 до 53.