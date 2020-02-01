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Система электронный визы на Дальнем Востоке станет проще с февраля
Порядок посещения иностранными гражданами дальневосточных территорий по электронной визе упростился с 1 февраля, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», в Забайкалье на пропуске между Россией и Китаем система электронных виз еще больше упростится. Аналогичные изменения произойдут в Хабаровском крае и ЕАО.
Отметим, что более тысячи иностранцев уже попробовали новую услугу, которая работает в Чите с июля прошлого года – сейчас упрощенная система распространяется и на другие регионы.
Кроме того, список стран, граждане которых могут попасть на Дальний Восток по электронной визе, увеличился с 18 до 53.