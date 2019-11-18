Новости
Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем
18 Ноябрь 2019, 10:43
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
18 Ноябрь 2019, 10:40
Такси столицы взвинтили цены до небес
18 Ноябрь 2019, 10:21
Tele2 запустила совместную акцию с Huawei
18 Ноябрь 2019, 10:08
Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика
18 Ноябрь 2019, 10:06
Школы и детсады Владивостока все-таки открылись
18 Ноябрь 2019, 09:56
Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
18 Ноябрь 2019, 09:56
Важные трассы закрыты для проезда в столице
18 Ноябрь 2019, 09:50
Система образования изменится до неузнаваемости
Иностранные исследователи считают, что в ближайшие полвека многие профессии пропадут из-за развития IT-индустрии, роботов и искусственного интеллекта, сообщает DEITA.RU.
Изменения коснуться и педагогов. Есть вероятность того, что они будут заменены роботами, потому что основную часть работы, что делает учитель, сможет выполнять машина. При этом британские исследователи даже составили рейтинг сфер, где роботы справиться лучше, чем учителя.
Как оказалось, лучше машина сделает материалы по адаптации методов обучения, лучше будет выполнять ведение документооборота, быстрее справится с подготовкой тестов и контрольных, вопросы репетиторства также сделает лучше и оперативно справится с проверками работ.
В настоящее время ИИ применяется для обучения детей, подобный опыт продемонстрировали в Швеции, где робот помогает в обучении детей. В связи с этим уже сейчас предполагается вернуться к классическим образованиям и изучать семь свободных искусств.
Иван Юрьев