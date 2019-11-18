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Система образования изменится до неузнаваемости

образование, школа, дети, урок 2

Иностранные исследователи считают, что в ближайшие полвека многие профессии пропадут из-за развития IT-индустрии, роботов и искусственного интеллекта, сообщает DEITA.RU.

Изменения коснуться и педагогов. Есть вероятность того, что они будут заменены роботами, потому что основную часть работы, что делает учитель, сможет выполнять машина. При этом британские исследователи даже составили рейтинг сфер, где роботы справиться лучше, чем учителя.

Как оказалось, лучше машина сделает материалы по адаптации методов обучения, лучше будет выполнять ведение документооборота, быстрее справится с подготовкой тестов и контрольных, вопросы репетиторства также сделает лучше и оперативно справится с проверками работ.

В настоящее время ИИ применяется для обучения детей, подобный опыт продемонстрировали в Швеции, где робот помогает в обучении детей. В связи с этим уже сейчас предполагается вернуться к классическим образованиям и изучать семь свободных искусств.

Иван Юрьев

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