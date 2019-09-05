Увидеть на экране смартфона перемещение человека или машины можно будет без установки систем на каждый из объектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.

По словам разработчиков, теперь будет достаточно установить систему в здании или на нужной территории. Тогда на карте будут отображаться все движущиеся объекты. Разработчики сравнили свою систему с картой мародеров из «Гарри Поттера»: на карте с точностью до 10 сантиметров отображаются все перемещения.

Елена Миронова