Каковы преимущества и недостатки систем активного шумоподавления в автомобиле, сообщает DEITA.RU.

Системы активного шумоподавления делают использование автомобиля более комфортным, и они есть во многих современных авто. Они преобразуют шум, накладывая друг на друга звуковые волны, что позволяет подавлять гул и шумы, делая их тише в два раза. Система редко ломается и не требует особого к себе внимания в плане ухода.

Они создаются под салон конкретного авто и стоят не только в машинах премиум-класса, но и в бизнес-классе, иногда в качестве штатной комплектации.

Но есть в их использовании и минусы: установка дополнительного сабвуфера, усилителя или замена акустики потребует от вас перепрограммировать блок управления шумоподавлением или совсем выключать систему. Автоматика с изменившимися параметрами звука в салоне автомобиля не справится.

При этом польза от ее использования действительно высока, и если вам требуется тишина, чтобы сосредоточиться – система шумоподавления станет хорошим выбором. Тем более, что на современные машины, как правило, ее можно установить самостоятельно.

Анастасия Туркова