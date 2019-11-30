Ситуация критическая: Путина просят помочь с жизненно важными лекарствами

Около 170 тысяч подписей собрано под петицией в адрес Президента России Владимира Путина с просьбой спасти больных детей, сообщает DEITA.RU.

Петицию на портале Change.org создали родители детей-инвалидов с диагнозом муковисцидоз, находящиеся в тяжелом положении.

Срок и качество жизни их детей напрямую зависят от базисной терапии и антибиотиков, которые они получают. В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приеме не изучены.

А теперь с российского фармрынка уходят и оригинальные антибиотики- препараты, без которых дети не могут жить и будут задыхаться от инфекций, пожирающей их легкие. В России около 4000 пациентов с муковисцидозом. Сейчас они фактически обречены на медленную и мучительную смерть.

Проблема лекарств в России гораздо шире, чем только пациенты с МВ. На российском рынке есть замены препаратов - дженерики. Они не подходят для постоянного лечения тяжелых больных. Вещество, казалось бы, у них одно. А степень действия и очистки – разные. Нередко они вызывают побочные реакции и ухудшают состояние. Речь идет о сотне наименований лекарств, не только для пациентов с МВ, но и для людей с диабетом, онкологией, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Производители оригинальных препаратов дали официальные письма, что поставки в Россию своих лекарств они прекращают. Сейчас на рынке остатки, которые судорожно скупаются.

Сотни людей присоединились к флешмобу #вернитемвлекарства в социальных сетях. Это сотни личных историй пациентов, которые остались без жизненно важных лекарств, и родителей, которые теперь не знают, как спасти своих детей. Но это также слова поддержки и солидарности от тех, кого заболевание не касается напрямую.

«Мой ребенок нуждается в антигистаминном препарате, который импортировался в нашу страну из Италии, стоит это «удовольствие» не малых денег, но даже за них я не могу его приобрести сегодня в Москве, контейнеры с ним стоят на границе уже два месяца», - делятся своими историями россияне в социальных сетях.

В ответ на кампанию министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации.

Дмитрий Санников