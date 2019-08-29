В Приморье продолжается устранение последствий затяжных ливней, сообщает DEITA.RU.

Оперативные службы, а также многочисленные очевидцы по всему краю продолжают передавать информацию о транспортной обстановке на территории региона.

Как отмечается, во многих местах до сих пор сохраняются переливы рек через дороги, не смотря на то, что обильные осадки закончились сутки назад.

Так, до сих пор отсутствует проезд к Шаморе. Объездную трассу перекрыло ГИБДД во избежание сноса автомобилей в бурлящий поток воды на одной из участков дороги.

Несколько сёл Хасанского района остаются отрезанными от большой земли. В частности, село Береговое, Приморское, Гвоздево.

В Уссурийском сохраняются переливы на дороге Комаровка–Заповедное–Глуховка. На этом направлении, как сообщают в ГИБДД, ограничен проезд для легкового автотранспорта.

Сложная ситуация и в Партизанском районе. Там нет проезда на дороге Бровничи–Тигровый. Проезд по дороге Екатериновка–Новая Сила. ограничен.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды, но как сообщают местные жители, есть объезд.

В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

DEITA.RU продолжает следить за обстановкой на дорогах края.

Дмитрий Шевченко