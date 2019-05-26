Популярная в дальневосточной столице служба «Такси» игнорирует претензии несостоявшегося пассажира, пока водитель требует деньги за отмену заказа, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик dps_controlnews в Instagram.

«Был вызов такси. Должна была состояться поездка из пункта «А» в пункт «Б». Через минуту вызов отменил — позвонил оператору. Через пять минут позвонил водитель и сказал, что я должен перевести ему 100 рублей. Я бы и раз, возможно, но, мне кажется, что иностранцы немного припухли. Телефон, который дал водитель, не берут, в компании точный номер машины не дают», — возмущается житель Владивостока.

Пользователи соцсетей отметили, что такая практика, действительно, существует. «Послали, и все дела... 100 раз так делал», «Указывайте: русский водитель, и не будет никаких проблем», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова